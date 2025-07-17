#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая опасность: страховщики перечислили детали, которые начали воровать с машин
17 июля
Новая опасность: страховщики перечислили детали, которые начали воровать с машин
«Согласие»: максимальный ущерб от кражи деталей...
Интерьер Kia KX1
17 июля
В России появилась возможность купить новый добротный кроссовер Kia
Кроссовер Kia KX1 можно привезти в Россию «под...
В России закрываются дилерские центры: вот цифры!
17 июля
В России закрываются дилерские центры: вот цифры!
«Автобизнесревю»: за первое полугодие 2025 года...

Хорошо знакомый японский внедорожник вернётся в Россию в самой новой версии

Mitsubishi L200 2025 поступит в продажу в России по цене 5,6 млн рублей

В Россию едет новый пикап Mitsubishi L200 2025 года, специально адаптированный для отечественного рынка, с левым рулем.

Рекомендуем
Как вести себя после ДТП, чтобы не остаться без выплаты

Его стоимость в комплектации GLS составляет 5,6 миллиона рублей. В эту цену включен полный пакет документов, необходимых для регистрации автомобиля, а также уплаченный утилизационный сбор.

Под капотом пикапа установлен 2,4-литровый дизельный двигатель, который развивает мощность 184 л.с. и работает в паре с автоматической коробкой передач, дополняемой системой полного привода Super Select.

Кроме того, Mitsubishi L200 оборудован кожаным салоном, камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем и ассистентами для спуска и старта на подъёме.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Он также оснащен системами контроля слепых зон и давления в шинах, а также передними и задними парковочными датчиками. В салоне установлена медиасистема с большим сенсорным экраном, а также предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов.

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 2
17.07.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi L 200

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв