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В России появилась возможность купить новый добротный кроссовер Kia

Кроссовер Kia KX1 можно привезти в Россию «под ключ» за 1,35 млн рублей

В России появилась возможность купить новый кроссовер Kia KX1 по цене, сопоставимой с новой Lada. Его минимальная стоимость составляет 1 345 000 рублей.

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Эта сумма позволяет получить автомобиль «под ключ» с учетом всех расходов на доставку, таможенные платежи и утильсбор. В то время как новая Lada Vesta в базовой версии Comfort стоит от 1 459 900 рублей.

В комплектацию, судя по фотографиям, входят кожаный мультируль с глянцевыми деталями, экокожаный салон, кондиционер и мультимедийная система с большим сенсорным экраном. В Кемерово предлагается версия с более скромным оснащением за 1 360 000 рублей.

Kia KX1
Kia KX1

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Также есть предложения из Красноярска, где цена составит около 1 380 000 рублей, и Иркутска, где машина обойдется в 1 400 000 рублей с дополнительной платой за транспортировку. В Хабаровске цена достигает 1 650 000 рублей, в Симферополе – 1 700 000 рублей, а в Санкт-Петербурге минимальная стоимость составит 1 890 000 рублей, причем машина уже находится на стоянке на границе России.

Кроссоверы в наличии ожидаемо дороже. Например, один частный продавец в Москве запрашивает 2 190 000 рублей, а крупный официальный дилер продает автомобили от 2 261 672 рублей.

Интерьер Kia KX1
Интерьер Kia KX1

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Kia KX1 основан на платформе седана Kia Rio и кросс-хэтчбека Kia Rio X, которые производятся в Санкт-Петербурге под брендом Solaris. Он оснащен 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Kia
17.07.2025 
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