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В России закрываются дилерские центры: вот цифры!

«Автобизнесревю»: за первое полугодие 2025 года в РФ закрылись 458 автосалонов

С января по конец июня 2025 года на территории РФ закрылось 458 дилерских центров по торговле новыми автомобилями.

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Из этого количества 362 салона пришлось на центры по продаже машин китайских марок, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Автобизнесревю» и «Газпромбанк автолизинг». А вот открылись за тот же период лишь 390 автосалонов, из них китайских – 287. Это на 38% меньше, чем в январе-июне 2024-го, когда было открыто 460 китайских салонов. При этом разрывы дилерских контрактов в китайском сегменте рынка увеличились почти троекратно: 362 в этом году против 121 в прошлом.

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Авторы исследования не уточняют, какие автосалоны в 2025 году закрывались чаще всего, зато называют лидеров по количеству открытий: Exlantix (48 салонов), Li Auto (31), Avatr (29), Foton (15), Haval Pro (13) и Geely с 12 свежеиспеченными дилерами.

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Кстати, Geely остается одним из лидеров по величине дилерской сети в РФ, а за ней следуют Changan и Chery – у каждой из трех марок на данный момент более 200 дилерских центров по всей стране. Но у Haval суммарно больше – если учитывать оба его подразделения: 160 дилеров у City и 86 – у Pro. Что до аутсайдеров, то стоит напомнить: ранее глава РОАД Алексей Подщеколдин указывал, что около 30% автодилерских компаний в РФ находятся на грани закрытия.

Источник: Autonews

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
17.07.2025 
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