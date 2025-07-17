В России закрываются дилерские центры: вот цифры!

«Автобизнесревю»: за первое полугодие 2025 года в РФ закрылись 458 автосалонов

С января по конец июня 2025 года на территории РФ закрылось 458 дилерских центров по торговле новыми автомобилями.

Из этого количества 362 салона пришлось на центры по продаже машин китайских марок, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Автобизнесревю» и «Газпромбанк автолизинг». А вот открылись за тот же период лишь 390 автосалонов, из них китайских – 287. Это на 38% меньше, чем в январе-июне 2024-го, когда было открыто 460 китайских салонов. При этом разрывы дилерских контрактов в китайском сегменте рынка увеличились почти троекратно: 362 в этом году против 121 в прошлом.

Авторы исследования не уточняют, какие автосалоны в 2025 году закрывались чаще всего, зато называют лидеров по количеству открытий: Exlantix (48 салонов), Li Auto (31), Avatr (29), Foton (15), Haval Pro (13) и Geely с 12 свежеиспеченными дилерами.

Кстати, Geely остается одним из лидеров по величине дилерской сети в РФ, а за ней следуют Changan и Chery – у каждой из трех марок на данный момент более 200 дилерских центров по всей стране. Но у Haval суммарно больше – если учитывать оба его подразделения: 160 дилеров у City и 86 – у Pro. Что до аутсайдеров, то стоит напомнить: ранее глава РОАД Алексей Подщеколдин указывал, что около 30% автодилерских компаний в РФ находятся на грани закрытия.

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Источник: Autonews