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Названы основные причины отказа от покупки машины в автосалоне

«Авто.ру Бизнес»: 35% клиентов откажутся от покупки авто у дилера из-за хамства

Согласно исследованию, проведенному экспертами «Авто.ру Бизнес», более трети россиян (35%) могут отказаться от покупки автомобиля у определенного дилера из-за неправильного или невнимательного обслуживания, даже если их устраивают цена и условия сделки. Опрос охватил более 1,2 тысячи респондентов, которые приобрели новый автомобиль в последнее время или планируют это сделать.

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Выяснилось, что 30% опрошенных насторожило бы навязывание дополнительных услуг и товаров, таких как ненужные опции или условия продажи автомобиля только с сопутствующими услугами. Обман стал причиной отказа в 15% случаев, в то время как около 10% респондентов обращают внимание на долгое оформление документов, очереди и затянутые консультации. Около 5% указали на плохое состояние салона как фактор отказа.

Также было установлено, что 80% покупателей начинают поиск дилерского центра с изучения отзывов, а для 70% решающим фактором в выборе автосалона является опыт других клиентов.

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Почти все (93%) покупатели заранее исследуют информацию о модели и комплектациях, надеясь получить полную и профессиональную консультацию в салоне.

Коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин отметил, что традиционная роль продавца как источника информации теряет актуальность, поскольку клиенты чаще приходят к дилеру не за базовыми сведениями, доступными в открытых источниках, а за специализированными ответами на сложные вопросы. Доверие формируется на основании цифровой информации и отзывов, однако личный контакт с менеджером в салоне остается ключевым фактором для совершения сделки.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
17.07.2025 
Фото:Depositphotos
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