Абсолютно новый Nissan X-Trail впервые показали во всей красе

Nissan показал тизеры нового X-Trail с гибридными версиями и измененным дизайном

Nissan X-Trail, известный в США как Rogue, представляет собой ключевую модель для компании и является ее наиболее продаваемым автомобилем в этой стране.

Новый преемник получит значительные обновления – кардинально изменившийся дизайн и новые варианты электрифицированных силовых установок.

На недавней презентации Nissan представил тизерные изображения нового X-Trail. Судя по ним, кроссовер будет отличаться агрессивным дизайном с крупной черной решеткой радиатора, в которой разместятся пять шестиугольных элементов дневных ходовых огней по бокам. Светодиодные фары будут расположены в верхней части, а капот станет более вертикальным и угловатым. Передние крылья получат вогнутые контуры, переходящие в двери, что придаст автомобилю более мужественный облик. Задняя стойка будет стилизована в духе флагманского внедорожника Patrol.

Nissan X-Trail

Интерьер кроссовера станет схожим с тем, что представлено в электрокроссовере Nissan Ariya и новом Murano. На панели появятся два экрана, а количество физических кнопок будет минимизировано, с акцентом на использование высококачественных материалов. Кроссовер также будет оснащен обновленной версией системы помощи водителю ProPILOT.

Ожидается, что версия Rogue сохранит пятиместную конфигурацию в Северной Америке, в то время как X-Trail на других рынках сможет предложить опциональный третий ряд сидений. Новый автомобиль будет построен на существующей модульной платформе CMF-CD.

Наиболее значительные изменения коснутся силовой установки. Nissan представит расширенную линейку, включающую гибридные версии. Среди доступных агрегатов будет как традиционный бензиновый двигатель, так и новая гибридная система e-Power на базе 1,5-литрового турбомотора, который будет заряжать тяговую батарею, питающую электродвигатели.

Интерьер Nissan X-Trail

Также будет предложена подключаемая гибридная установка, аналогичная той, что используется в Mitsubishi Outlander PHEV. Таким образом, покупатели нового Nissan X-Trail получат разнообразие.

Премьера нового поколения кроссовера запланирована на середину 2026 года, он будет представлен как модель 2027 года. Новый X-Trail будет конкурировать с такими моделями, как Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Subaru Forester, Kia Sportage и Toyota RAV4.

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Источник: Carscoops