В этом российском регионе ввели запрет на продажу бензина подросткам
В Татарстане введены ограничения на продажу топлива несовершеннолетним, о чем стало известно с сайта Госсовета республики.
На заседании Государственного Совета был принят законопроект, который вносит изменения в действующее законодательство.
Согласно новой норме, продажа автомобильного бензина несовершеннолетним будет ограничена. Однако, это правило не распространится на покупателей начиная с 16 лет, имеющих водительские права – они смогут заправлять свои транспортные средства.
В то же время, за нарушение данного запрета будут установлены штрафы: для физических лиц сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч, а для юридических – 100-150 тысяч рублей.
Эти меры вводятся в ответ на увеличение случаев выезда на дороги общего пользования подростков на мототранспорте и роста числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.
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Источник: Госсовет Татарстана