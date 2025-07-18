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В этом российском регионе ввели запрет на продажу бензина подросткам

В Татарстане введены штрафы до 150 тысяч за продажу топлива несовершеннолетним

В Татарстане введены ограничения на продажу топлива несовершеннолетним, о чем стало известно с сайта Госсовета республики.

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На заседании Государственного Совета был принят законопроект, который вносит изменения в действующее законодательство.

Согласно новой норме, продажа автомобильного бензина несовершеннолетним будет ограничена. Однако, это правило не распространится на покупателей начиная с 16 лет, имеющих водительские права – они смогут заправлять свои транспортные средства.

В то же время, за нарушение данного запрета будут установлены штрафы: для физических лиц сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч, а для юридических – 100-150 тысяч рублей.

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Эти меры вводятся в ответ на увеличение случаев выезда на дороги общего пользования подростков на мототранспорте и роста числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.

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Источник: Госсовет Татарстана

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Лежнин Роман
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 2
18.07.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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