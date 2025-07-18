Адаптация для российских условий, гарантия 8 лет — достойный седан уже в продаже

В России стартовали предварительные заказы на гибридный седан Exlantix ES

В России стартовал прием предварительных заказов на премиальный гибридный седан Exlantix ES, который стал второй моделью бренда Exlantix от компании Exeed.

Первая партия автомобилей уже доставлена, а цена начинается с 6 миллионов рублей.

Седан имеет длину 4945 мм и колесную базу в 3000 мм, он оснащён гибридной силовой установкой мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 634 Н·м, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Силовая установка включает два электродвигателя, бензиновый мотор в качестве генератора и батарею ёмкостью 40 кВт·ч. На электротяге автомобиль способен проехать до 180 км, а с полным баком и заряженной батареей запас хода достигает 1231 км.

Автомобиль адаптирован под российские условия: кузов из алюминия устойчив к коррозии, а система зарядки работает при низких температурах.

Exlantix ES

Для первых 1000 клиентов предусмотрены специальные бонусы, такие как домашняя зарядная станция на 11 кВт, портативное зарядное устройство и функция отдачи энергии до 4 кВт для внешних устройств.

Exlantix ES будет соперничать с такими моделями, как Mercedes-Benz E-класса, Audi A6 и BMW 5-серии. Размеры автомобиля составляют 4945 х 1978 х 1489 мм, с колёсной базой в 3000 мм, а максимальный запас хода достигает 1370 км. Гарантия на автомобиль составляет 8 лет или 200 тыс. км.

Exlantix ES

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Источник: Exeed