«Мягкий» гибрид на ресурсных тестах «За рулем» — первые впечатления
Belgee X70. 1.5T (177 л. с.), Р7, 2025 г. в.
В редакции «За рулем» появился полноприводный кроссовер Belgee X70 (в девичестве Geely Atlas Pro). Это «мягкий» гибрид: под капотом хорошо знакомый трехцилиндровый турбомотор на 150 л. с. плюс мотор-генератор, путем подкручивания ремня навесных агрегатов добавляющий до 50 Н·м крутящего момента при разгоне.
Особое внимание обратим на расход топлива: обещают экономию до 15%.
А поначалу понравилось то, что камера заднего вида активируется сразу после пуска двигателя и включения задней передачи. На многих «китайцах» приходится ждать, пока медиасистема неспешно загрузится, и смотреть бессмысленную анимированную заставку. В Belgee тоже есть заставка, но она прерывается и заменяется на изображение с камеры заднего вида, если нужно срочно выбраться с парковки задним ходом.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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- Чем Belgee X70 отличается от Geely Atlas Pro, узнайте тут.
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