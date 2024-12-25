Перегрев муфты, скромный клиренс и другие «но» Belgee X70

Эксперт Зиновьев назвал плюсы и минусы номинанта Гран-при «За рулем» из Беларуси

Автомобили марки Belgee выпускают в Белоруссии на одноименном заводе – совместном предприятии БелАЗа и китайской компании Geely, что и отражено в названии. Налажена сборка полного цикла – со сваркой и окраской кузова.

Belgee X70 стоит от 2 826 190 рублей без учета скидок и от 2 376 190 рублей со скидками.

В июне прошлого года Belgee фактически отделилась от Geely – у марки теперь собственные дистрибьюторы и дилерская сеть. А уже в июле стартовали продажи нового Belgee X70 в России. Понятно, что это слегка видоизмененный Geely Atlas Pro предыдущей генерации, но формально – новая модель.

Совсем недавно подобное оформление салона было прерогативой премиум-сегмента. Да и набор функций – тоже.

Гибрид и не гибрид

Belgee X70 немного дешевле и собственного аналога, и, тем более, нового Атласа. X70 не совсем обычный среднеразмерный китайский кроссовер. Во всяком случае, в полноприводной версии – здесь реализована схема мягкого гибрида.

В состав системы Electric Motor Synergy входят стартер-генератор, конвертер, 48-вольтовая батарея и блок управления рекуперацией. Система улучшает динамику, добавляя крутящего момента в некоторых режимах. И попутно экономит топливо – у гибрида заявленный расход ниже, чем у базовой версии, хотя отдача силового агрегата выше: 177 л.с. против 150 л.с. Вероятно, сказывается еще и применение роботизированной коробки 7DCT330 (Ningbo UMD) с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Различать версии 4×2 и 4×2 можно по шайбе переключения режимов вождения: у гибрида режимов четыре, у не гибрида – три.

Заметно ли влияет легкая гибридизация на стоимость обслуживания? Думается, что нет – эпизодические проверки нужны, но ломаться тут нечему. По крайней мере, до пробегов порядка 150-200 тысяч км.

В переднеприводной версии служит тот же трехцилиндровый двигатель JLH-3G15TD 1.5, имеющий в основе вольвовский мотор B3154T – на удивление тихий. Сочетается двигатель уже не с роботом, а с классическим японским гидроавтоматом Aisin TF-72SC с очень хорошей репутацией.

Не низок, не высок

Кроссоверы у нас выбирают, в том числе, и с учетом дорожного просвета, а у X70 он не впечатляет. Заводом заявлено 171 мм, а мы намерили 170 мм под штатным пластиковым кожухом (дилеры предлагают металл).

То есть, на бездорожье следует выезжать с осторожностью. Более того, у X70 довольно скромные ходы подвески. Стоит также понимать, что полный привод не везде сможет помочь – муфта подключения задней оси при длительной езде «внатяг» и с пробуксовками будет перегреваться и неприятно пахнуть.

По большому счету, X70 – автомобиль для хороших дорог, что подчеркивается достойной управляемостью. Настройкой подвески, кстати, занималась британская фирма Lotus.

Покритиковать можно и багажник. Официальный объем – 378 л, что для машины длиной 4544 мм немного, а по нашим замерам объем багажника оказался еще меньше. Правда, штатной полки может и не быть, и при желании можно загрузить багажник до потолка.

Приборы – цифровые, на семидюймовом экране. Графика меняется в зависимости от выбранного режима движения.

Зона комфорта

Оформление салона почти ничем не отличается от предтечи – Джили Атласа Про. И уровни оснащения, в общем, схожие.

Подкупает подготовленость кроссовера к нашему климату: помимо обогрева сидений (всех!) и зеркал, в базе уже есть обогрев руля, форсунок омывателя и зоны покоя дворников.

Рейлинги на крыше, двухзонный климат-контроль, датчики парковки и камера заднего вида тоже представлены даже в базовой комплектации Active. А диагональ экрана медиасистемы составляет 12,4 дюйма.

Со второго уровня Style (а для полноприводных машин он первый) появляются полностью светодиодная оптика, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, боковые шторки безопасности, электрорегулировка водительского кресла и датчик дождя, а число динамиков аудиосистемы увеличивается с шести до восьми. Далее, по нарастающей, автомобиль может оснащаться все новыми приятными опциями – вплоть до панорамной крыши и комплекта электронных ассистентов вождения.

К оснащению китайских машин сложно придраться, и X70 – не исключение. Из того, что в принципе можно пожелать, у него недоступны разве что матричные фары и обогрев ветрового стекла по всей площади.

О дизайне не спорят, но в данном случае нельзя не отметить некоторую консервативность и минимум декоративной мишуры. Машина выглядит солидно – такая внешность не скоро устареет.

Поправки на реальность

Случай, в некотором смысле, необычный: при единственном моторе, общем кузове и интерьере мы, по факту, имеем два очень разных по техническому наполнению автомобиля – гибрид и чисто бензиновую версию.

И неважно, что на реальных дорогах уложиться в заявленные для гибрида 5,8 л на 100 км нереально. А мультимедиа не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это мелочи на фоне общей скудости выбора: полный привод только на гибриде, а передний – исключительно без гибрида.

А еще нет атмосферного мотора и механической коробки передач… С одной стороны, пора привыкать, что это – норма современности. С другой стороны, многие предпочли бы именно такую комбинацию.

Однако в данном случае мы не выносим никаких оценок: их даст жюри Гран-при «За рулем» 2025 – наши читатели. От нас же требовалось лишь описать все особенности автомобиля, претендующего на роль востребованного на российском рынке.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Стали известны все плюсы и минусы номинанта Гран-при «За рулем» – Sollers ST6.