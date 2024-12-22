БЕЛАЗ показал новые самосвалы — они еще мощнее!

БЕЛАЗ представил новые карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7513Т и БЕЛАЗ-7531N

Белорусский грузовой автогигант продолжает развивать флагманские семейства БЕЛАЗ-7513 и БЕЛАЗ-7531. Только в октябре «За рулем» рассказывал о электрическом и газотурбинном 130-тонных грузовиках, и вот – еще две премьеры.

БЕЛАЗ-7513Т

Производитель показал 130-тонный БЕЛАЗ-7513Т и 240-тонный БЕЛАЗ-7531N с новым тяговым генератором и электродвигателями переменно-переменного тока от альтернативного производителя. Также на машинах применен шкаф управления собственной разработки.

БЕЛАЗ-7531N

«Самосвалы БЕЛАЗ-7513Т и БЕЛАЗ-7531N с тяговым электроприводом переменного тока и улучшенными тягово-динамическими характеристиками будут особо востребованы при добыче рудных полезных ископаемых, в том числе на затяжных уклонах», – сообщает пресс-служба завода.

Машины с новыми силовыми установками демонстрировались на белазовском полигоне в Жодино в «боевых» условиях – в движении на предельных уклонах с полной загрузкой и без груза. Обе модели полностью готовы к серийному производству. В перспективе планируется поставка таких самосвалов на горнодобывающие предприятия России.