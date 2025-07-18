На 1 млн дешевле, чем в РФ: в Белоруссию пришел популярный китайский бренд

В Беларуси стартуют официальные продажи автомобилей Li Auto

В Республике Беларусь начинается официальная продажа автомобилей под маркой Li Auto, дистрибьютором которых выступает местная компания «Лозанж».

Гибридные автомобили будут поставляться через Sinomach Auto, которая также работает с российским дистрибьютором для поставок кроссоверов.

Для жителей Беларуси цены на автомобили марки будут существенно ниже. В некоторых случаях разница в стоимости может достигать одного миллиона рублей.

Так, модель L6 в Беларуси стоит около 4 миллионов рублей, L7 – примерно 4,52 миллиона рублей, а L9 – 5,9 миллиона рублей. Эти цены являются официальными и включают гарантийное обслуживание и поддержку от производителя.

Для сравнения, в России цена на L6 начинается от 5,69 миллиона рублей, L7 – от 6,59 миллиона рублей, а L9 – от 8,59 миллиона рублей.

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Источник: Quto