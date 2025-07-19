Этот японский кроссовер вызвал ажиотаж даже на перегретом китайском авторынке

Mazda EZ-60 собрала 33 000 предзаказов в Китае с момента начала предпродаж

С момента начала предпродаж на Шанхайском автосалоне 23 апреля 2025 года Mazda EZ-60, полностью электрический среднеразмерный кроссовер, собрал более 33 000 предварительных заказов в Китае.

Модель стала популярной на перегретом китайском автомобильном рынке, где регулярно появляются новые автомобили.

Дизайн EZ-60 выполнен в духе Mazda «Kodo», с использованием элементов электрической архитектуры, таких как сплошная передняя панель, утопленные дверные ручки и обтекаемые линии. Аэродинамическая «9-канальная система воздушного потока» снижает сопротивление воздуха на 60,8 единиц, что увеличивает запас хода на 41 км, а также уменьшает шум от ветра и улучшает эффективность голосового распознавания на 8%.

Mazda EZ-60

Внутри автомобиля установлен 26,45-дюймовый 5K-экран, 100-дюймовый 3D-HUD с функцией отслеживания глаз, электронные зеркала и цифровое заднее зеркало. Кузов кроссовера на 86,5% состоит из высокопрочной стали, включая элементы с прочностью до 2000 МПа в деформируемых зонах. Девять подушек безопасности гарантируют защитную площадь 26 500 см², а система помощи водителю уровня L2 поддерживает более 30 функций, включая экстренное торможение на скорости до 80 км/ч. Аккумуляторы от CATL отвечают стандартам безопасности Китая 2026 года.

Интерьер Mazda EZ-60

Новый фиолетовый цвет кузова имеет специальные пигменты, меняющие оттенок в зависимости от освещения. Mazda предлагает для китайского рынка два варианта силовой установки: полностью электрическую версию с двигателем мощностью 190 кВт и литий-железо-фосфатной батареей CATL, обеспечивающей запас хода в 600 км по китайскому циклу CLTC и возможностью быстрой зарядки 800 В; а также вариант с увеличенным запасом хода, сочетает меньшую батарею с 1,5-литровым бензиновым двигателем, обеспечивая общий пробег более 1300 км.

Официальный старт продаж модели запланирован на сентябрь 2025 года, а в Европе этот автомобиль будет известен под названием CX-6e.

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Источник: CarNewsChina