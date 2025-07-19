Новые модели BMW и Mercedes-Benz будут оснащаться китайской электроникой

BMW выбрала китайскую Momenta для разработки систем ADAS для электромобилей

BMW выбрала китайскую компанию Momenta, которая специализируется на искусственном интеллекте и беспилотном управлении, для создания современных систем помощи водителю (ADAS) в своих будущих электромобилях серии Neue Klasse.

Это решение совпало с аналогичным выбором Mercedes-Benz, которая также объявила о партнерстве с Momenta. Намек на возможное сотрудничество стал известен ещё в марте.

Первая модель Neue Klasse, iX3 нового поколения (код NA6), должна начать массовое производство на венгерском заводе BMW во второй половине текущего года, а её выход на европейский рынок запланирован на конец года. В 2026 году акцент будет сделан на Китай, где планируют запустить новые модели i3 (NA0), iX3 (NA6) и удлинённую версию iX3 (NA8).

Momenta разработает интеллектуальную систему для управления автомобилем BMW Neue Klasse, обеспечивающую возможность беспилотного вождения с навигацией от точки до точки как в городских условиях, так и на трассах. В новые автомобили также будет интегрирована собственная сквозная модель Momenta.

«Для нас большая честь сотрудничать с BMW Group. Momenta полностью использует свой опыт в области интеллектуального вождения и вместе с BMW создаст продукт помощи водителю с немецким контролем вождения и возможностями больших моделей искусственного интеллекта», – отметил генеральный директор Momenta Цао Сюйдун.

Ожидается, что модели BMW Neue Klasse i3 и iX3 смогут составить конкуренцию таким известным электромобилям, как Li Auto, Aito, Xiaomi и Nio.

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Источник: ITHome