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Километр пути стоит 1,43 рубля: этот кроссовер стал рекордно экономичным

Кроссовер Bestune Yueyi 07 проехал 2517 км без дозаправки в Монголии

Кроссовер Bestune Yueyi 07, выпущенный китайским брендом FAW, установил рекордный пробег, проехав 2517 км без необходимости в дозаправке и подзарядке во время испытаний во Внутренней Монголии.

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В полностью электрическом режиме автомобиль смог проехать 343,8 км, что значительно превышает заявленный производителем комбинированный запас хода в 1555 км. Тестирование проводилось по методологии TNT-EE 2025 центра CATARC в жестких условиях.

Ключевым фактором успеха является гибридная силовая установка BMP Super Hybrid с двигателем объемом 1,5 л, обладающим высокой тепловой эффективностью в 45,21%.

Bestune Yueyi 07
Bestune Yueyi 07

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Кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды, а его расход топлива при разряженной батарее составляет всего 3 литра на 100 км, что позволяет оценить стоимость одного километра пути в 1,43 рубля. Это делает Yueyi 07 одним из самых экономичных гибридов на рынке. Бренд Bestune работает на российском рынке с 2012 года.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Bestune
Количество просмотров 6
19.07.2025 
Фото:Bestune
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