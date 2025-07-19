Эксперт рассказал, как безопасно ездить на машине в дождь и грозу

Павел Пикин дал рекомендации по безопасной эксплуатации автомобиля в дождь

В сильную грозу лучше воздержаться от поездок на автомобиле.

Однако если все же необходимо ехать, нужно знать определенные правила безопасной езды. Причем это касается как поведения водителя за рулем, так и состояния определенных компонентов автомобиля.

Безопасная эксплуатация автомобиля в грозу и дождь зависит от многих факторов: состояния дороги, видимости и исправности ключевых автозапчастей. Вместе с директором департамента маркетинга FEBEST, Павлом Пикиным, разберемся, на что следует обратить внимание.

Комментарий эксперта

Павел Пикин, директор департамента маркетинга FEBEST:

– Во-первых, в грозу и дождь не рекомендуется пользоваться личным транспортом. Если непогода все же застала вас за рулем – приостановите движение и переждите на обочине или парковке, вдали от высоких деревьев. Оставайтесь в салоне автомобиля, не стойте между машинами и не прячьтесь в кузов, это может быть небезопасно. Во-вторых, не стоит забывать, что в грозу опасно заправлять автомобиль, дождитесь улучшения погодных условий.

При подготовке к сезону дождей не пренебрегайте проверкой автозапчастей на исправность. Износ ключевых компонентов снижает устойчивость автомобиля, им становится сложнее управлять. Рекомендую обратить внимание на следующие детали:

Шины и колеса. Оптимальная глубина протектора (не менее 3-4 мм), корректное давление, отсутствие механических повреждений и качественная балансировка критически важны для обеспечения максимального коэффициента сцепления с мокрым покрытием. Регулярный мониторинг этих параметров обеспечит высокую управляемость в условиях повышенной влажности.

Тормозная система. Убедитесь, что тормозные колодки и диски исправны. Проверьте уровень тормозной жидкости и тормозные шланги на наличие утечек и трещин. При замене обращайте внимание на соответствие стандартам DOT и полную совместимость с оригинальными системами. Для экономии средств можно приобрести качественные аналоги. Например, мы представляем широкий ряд тормозных шлангов для разных марок авто.

Светотехника. Убедитесь, что все световые приборы: фары, стоп-сигналы, габаритные огни работают исправно. Если светотехника неисправна, обратитесь в сервисный центр. На старых моделях можно попробовать заменить детали самостоятельно, но с новыми моделями лучше не экспериментировать.

Резинотехнические изделия. Обратите внимание на втулки стабилизатора и сайлентблоки. От исправности этих деталей зависит устойчивость автомобиля к мокрым дорогам, особенно на поворотах. Признаками износа могут стать характерные стуки при проезде неровностей и “валкость” в поворотах. При выборе комплектующих важно учитывать их соответствие оригинальным техническим характеристикам и устойчивость к воздействию влаги и дорожных реагентов. Так, в ассортименте FEBEST представлен ряд доступных аналоговых компонентов, которые обеспечивают точную геометрию деталей, устойчивость к влаге и длительный срок службы.

Езда по глубоким лужам требует осторожности и внимательности. Чтобы избежать повреждения автомобиля, обратите внимание на следующие факторы:

Глубина лужи . Безопасной считается глубина не выше середины колеса. Перед въездом можно ориентироваться на другие автомобили или проверить лично.

Техника движения . Двигайтесь на низкой передаче (1-я или 2-я), поддерживайте постоянные обороты двигателя. Избегайте резких маневров, и перестроений, двигайтесь медленно, без остановок

После проезда . Несколько раз плавно нажмите на педаль, чтобы просушить тормоза. Проверьте воздушный фильтр на влажность, осмотрите пыльники ШРУСов.

Работа двигателя . Если двигатель заглох во время проезда через лужу – не пытайтесь сразу запустить его снова. Возможно попадание воды в цилиндры – это может привести к гидроудару и разрушению поршневой группы