Кто будет отвечать за нарушения ПДД беспилотным автомобилем?

Эксперты порассуждали на тему ответственности за нарушения ПДД беспилотным авто

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Li, в котором не было водителя. На переднем сидении никого не оказалось, но в салоне находились четыре человека, которые были в веселом настроении, и, возможно, некоторые из них были в нетрезвом состоянии.

Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы начали спрашивать, кто управлял транспортным средством, поскольку машина ехала, а затем остановилась по их требованию. Молодые люди настаивали, что никто не управлял авто, так как оно работает в режиме автопилота и запускается с телефона.

Сотрудники ГАИ попытались установить владельца машины, им оказался один из молодых людей на заднем сидении, однако он также утверждал, что не управлял автомобилем. В конечном итоге инспекторы выписали штрафы за отсутствие ремней безопасности всем участникам и отпустили их.

Александр Шумский, глава экспертного центра «Пробок.нет», напомнил, что Верховный суд разъяснил, что управление транспортным средством означает целенаправленное воздействие на него, в результате чего оно передвигается. Поэтому человек, запустивший движение авто, может быть приравнен к водителю и может быть лишен прав, если на момент запуска был в состоянии алкогольного опьянения.

Факт, что автомобили с функцией автопилота становятся все более распространенными, вызывает опасения. Проводятся эксперименты с такими транспортными средствами в разных регионах, включая грузовики и такси, беспилотники даже поступают по параллельному импорту. Однако правовые аспекты использования таких автомобилей до сих пор остаются неурегулированными.

Адвокат Сергей Радько отметил, что разобраться в правовых вопросах по таким случаям очень сложно, так как неясно, кто несет ответственность. Оператор, управляющий авто, может сидеть за рулем или находиться рядом и контролировать движение. При этом может возникнуть ситуация, когда он отвлекается, или безуспешно пытается взять управление на себя. В этом случае может возникнуть вина производителя или собственника автомобиля из-за неправильной настройки, вмешательства пользователя или других причин.

Если за беспилотником следит внешний оператор, возникает вопрос о том, кто будет нести ответственность в случае аварии. Сергей Радько считает, что такой оператор также является водителем, но законодательство в этом вопросе не дает четких разъяснений.

На данный момент такие автомобили участвуют в мизерном количестве аварий, но правовые вопросы, связанные с ответственностью, необходимо решать прежде, чем проводить эксперименты с такими технологиями на гражданах.

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Источник: Российская газета