В России появилась возможность купить добротный кроссовер по цене Весты

Кроссоверы Chevrolet Tracker предлагаются в России по цене от 1,65 млн рублей

С наличием даже скромного бюджета благодаря параллельному импорту автолюбители могут выбирать из множества автомобилей.

Один из таких вариантов – компактный кроссовер Chevrolet Tracker, который предлагается по стартовой цене 1 650 000 рублей на одном из сайтов объявлений.

Для сравнения, цена седана Lada Vesta в комплектации Life с вариатором оказывается выше – от 1 676 000 рублей. В более продвинутой версии Techno с аналогичной трансмиссией, включающей современную мультимедийную систему с большим вертикальным дисплеем, цена достигает 1 960 000 рублей.

Chevrolet Tracker

Под заказ через компанию из Владивостока новый Chevrolet Tracker можно приобрести за 1 650 000 рублей. Судя по выставленным фотографиям, в комплектацию входит кожаный салон, мультимедийная система с сенсорным экраном, люк, мультируль с частичной функциональностью, климат-контроль и кнопка запуска двигателя.

Альтернативный вариант Chevrolet Tracker с такой же 1,0-литровой 116-сильной силовой установкой и шестиступенчатым автоматом предлагается в Перми по цене 1 950 500 рублей. Остальные автомобили более мощные: например, в Москве экземпляр за 2 490 000 рублей оснащен 132-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 литра в тандеме с шестиступенчатым автоматом.

Также в Подмосковье доступен более «спортивный» вариант Chevrolet Tracker 335T с 165-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором. Его цена составляет 2 650 000 рублей, дополнительно он оснащен красными элементами в интерьере и экстерьере, оригинальными черными дисками и красными суппортами.

Интерьер Chevrolet Tracker

Стоит отметить, что современный Chevrolet Tracker построен на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), созданной совместно компаниями General Motors и SAIC. Его размеры меньше, чем у Chery Tiggo 4 и Geely Coolray: длина составляет 4270 мм, ширина – 1791 мм, высота – 1627 мм, а колесная база – 2570 мм.

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Источник: Автоновости дня