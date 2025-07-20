Популярный в России бренд выпустил новый экономичный седан с просторным салоном

Китайский Минпром представил новый гибридный седан Geely Starshine 6

Минпром Китая представил изображения нового гибридного седана Geely, получившего название Starshine 6.

Автомобиль будет оснащен «супергибридной» системой Thor EM-i, аналогичной той, что установлена на Galaxy A7. По информации ресурса Autohome, характеристики расхода топлива и запаса хода Starshine 6 будут схожи с Galaxy A7: среднем расходом двигателя будет около 2,67 л/100 км, а запас хода превысит 2100 км.

Известные характеристики включают 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и один электромотор. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Geely Starshine 6

Снаряженная масса автомобиля колеблется между 1505 и 1580 кг в зависимости от конфигурации. Габариты Starshine 6 составляют 4806 х 1886 х 1490 мм, а колесная база – 2756 мм, что делает его сопоставимым с моделью Geely Preface, которая официально поставляется в Россию и недавно снизила свою стоимость.

Geely Starshine 6

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Источник: Autohome