#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Светодиоды в «обычных» фарах законны? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе
21 июля
Светодиоды в «обычных» фарах законны? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе
Глава ГАИ подтвердил незаконность установки...
Идеальной семейной машины за миллион рублей не существ...
21 июля
Идеальной семейной машины за миллион рублей не существ...
Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно...
При диагональном вывешивании даже в обычном режиме электроника справляется.
21 июля
Загнали китайский кросс-купе на бездорожье: что из этого вышло?
Стало известно чем кроссовер-купе Haval F7x...

Идеальной семейной машины за миллион рублей не существ...

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Lada Largus с пробегом

Интересное нынче время – миллион рублей, отданный за подержанную машину, не кажется особо большой суммой.

Рекомендуем
Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

Но конечно, так не кажется только в том случае, если автомобиль оказался не «полными дровами» и вообще удачным, а впридачу к тому – надежным, шустрым и просторным, для всей семьи. В своей новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов описывает несколько таких вариантов, и, в том числе, говорит о самом очевидном – это универсал Lada Largus. Вместительный автомобиль без недостатков. Ну, почти.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За один миллион рублей можно найти относительно свежий Ларгус. Если хочется внедорожную версию Cross, то он будет 2019-2020 годов выпуска. Иногда за эти деньги на рынке предлагают семиместные версии. Можно найти и обычный универсал 2021-2022 года, который уже будет рестайлинговым. Если все же хочется кросс-версию, то под капотом будет 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. Этот вазовский двигатель не только весело разгоняет большой универсал, но и радует низким расходом топлива.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Механическая коробка передач надежна, а вот автомата у Ларгуса нет. Ходовая часть очень крепкая и прекрасно выдерживает езду по дорогам любого качества. Приятно, что запасные части к Ларгусу можно найти практически везде. Цены относительно невысокие. Коррозионная стойкость Лады Ларгус при отсутствии некачественного ремонта после ДТП довольно высокая. А вот простенький интерьер уже после пары лет наполняется «сверчками» из-за жесткого пластика.

Смотрите в сторону более качественного салона, автоматической коробки и иной эмблемы на решетке, но за те же деньги? Мы нашли несколько вариантов!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
21.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+32