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Совершенно новый Subaru Forester официально запущен в производство

Subaru официально представила Forester 6-го поколения в двух комплектациях

Сегодня Subaru официально анонсировала запуск абсолютно нового Forester, который будет представлен в двух модификациях.

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Оба варианта автомобиля имеют полный привод. Модель 2.5i AWD Premium Edition EyeSight стоит 34 500 долларов, а более дорогая версия 2.5i AWD Ultimate Edition EyeSight оценена в 37 000 долларов.

Новый Forester 6-го поколения оснащён 2,5-литровым горизонтально-оппозитным двигателем с непосредственным впрыском, который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. Он демонстрирует максимальный крутящий момент в 252 Нм и мощность до 122 кВт.

Subaru Forester
Subaru Forester
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ТЕСТ МАСЕЛ

Автомобиль выполнен в концепции Bolder и имеет габариты 4670х1830х1730 мм, колёсную базу 2670 мм и клиренс 220 мм. В дополнение к традиционным цветам кузова в флагманской версии доступен эксклюзивный перламутрово-серый оттенок River Rock. Внешний вид модели стал более современным благодаря обновлённой радиаторной решётке и новой светодиодной оптике.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

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Внутренний интерьер включает трапециевидную приборную панель, 11,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay, Baidu CarLife и WeLink, а также физические кнопки для управления системой климат-контроля. Флагманская версия также предлагает беспроводную зарядку для смартфонов.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 2
20.07.2025 
Фото:ITHome
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21