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Полный привод, автомат, брутальный вид – добротный кроссовер едет в РФ

Китайская марка Jetour получила российское ОТТС на новый кроссовер Jetour T1

В ближайшее время бренд Jetour расширит российскую линейку моделей – к старту на отечественном рынке готовится кроссовер Jetour T1.

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Принадлежащий компании Chery бренд получил российское Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Jetour T1. Фактически это «брат» уже продающегося у нас Jetour T2. Новинка, имеющая тот же «утилитарный» стиль, чуть компактнее: если габариты Т2 составляют 4785 / 2006 /1880 мм, то у Т1 – 4706 / 1967 / 1845 мм. И в отличие от полноприводного Т2, новый кроссовер получит доступную модификацию с передним приводом.

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Так, у Т2 под капотом безальтернативный 2.0 турбо (245 л.с.), который работает в паре с автоматом или роботом, но привод в обоих случаях – на четыре колеса.

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А кроссовер Т1 российским покупателям предложат как с 2-литровым двигателем в связке с автоматом, так и с 1,5-литровым, сочетающимся с роботом. У «младшей» версии – монопривод. Старшая – полноприводная.

По ценам и срокам иноформации пока нет. Для ориентира: минимальная цена Jetour T2 без учета трейд-ин и кредита составляет 3 959 000 рублей, а топ-версия стоит 4 449 000 рублей.

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Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2386
22.07.2025 
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