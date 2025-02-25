Дебютировала глобальная версия нового китайского кроссовера: его ждут в России

Компания Jetour презентовала глобальную версию кроссовера T1

В Саудовской Аравии прошла премьера глобальной версии нового кроссовера Jetour T1, созданного дочерним брендом компании Chery.

Габариты авто для мирового рынка 4705*1967*1843 мм при колесной базе 2800 мм против 4706*1967*1845 мм и 2810 мм у версии для КНР.

Jetour T1

Отличается глобальная модель и силовой установкой. Так, для Китая кроссовер будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором на 184 л. с. и 290 Нм крутящего момента в сочетании с 7-ступенчатым роботом, а у глобального варианта под капотом 2,0-литровый 254-сильный ДВС с 390 Нм крутящего момента и 8-ступенчатая АКП.

109 тыс. саудовских риалов стоит Jetour T1 в базовой переднеприводной комплектации Lux. Она включает четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, аудиосистему на восемь динамиков, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, набор систем активной безопасности и помощи водителю и прочее.

Jetour T1

Полноприводная версия Premium стоит 113 тыс. риалов (2,7 млн рублей). У авто в такой комплектации шесть подушек безопасности, увеличенный до 15,6 дюйма по диагонали центральный дисплей, аудиосистема Sony и набор интеллектуальных систем ADAS.

Jetour T1 должен появиться на российском рынке в первой половине 2025 года, но цены и комплектации пока неизвестны.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

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Источник: «Китайские автомобили»