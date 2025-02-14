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Новый интересный внедорожник популярного бренда скоро появится в РФ

Кроссовер Jetour T1 дебютирует в России в первом полугодии 2025 года

Кроссовер Jetour T1 выйдет на российский рынок в первом полугодии 2025 года, рассказали в пресс-службе компании. Но сроки премьеры кроссовера могут немного передвинуться.

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Jetour T1 дебютировал в КНР осенью 2024 года под названием Jetour Shanhai. T1 является «младшим братом» кроссовера T2.

Автомобиль предлагается с подзаряжаемой гибридной установкой (PHEV) на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора в сочетании с электромотором на передней оси и гибридной трансмиссией DHT. Общая мощность равна 360 л.с. Запас хода равен 1300 км.

Jetour T1
Jetour T1

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Кроссовер получил цифровую приборную панель с крупным экраном, медиасистему на базе SoC Snapdragon 8155 и с экраном диагональю 15,6 дюйма, люк в крыше, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 5
14.02.2025 
Фото:Jetour
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