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Редкий 70-летний Москвич выставили на продажу: известна цена

В Алтайском крае продают ретроавтомобиль Москвич-401 1955 г. в. за 333 тысячи рублей

В Алтайском крае на продажу выставили ретроавтомобиль Москвич-401 1955 года.

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За 70 лет пробег автомобиля составил 46 тысяч километров, а его владелец оценил его в 333 тысячи рублей.

Данный заднеприводный седан оснащен двигателем мощностью 26 л.с. и объемом 1,1 литра, работающим на бензине. Автомобиль находится в исправном состоянии, стоит на учете и имеет документы нового образца.

В настоящее время Москвич находится в Заринске, по информации автора объявления.

Москвич-401
Москвич-401

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Также указано, что стоимость полиса ОСАГО для этого автомобиля составит 2992 рубля.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

Москвич-401
Москвич-401
Москвич-401
Москвич-401
Москвич-401
Москвич-401
Москвич-401
Москвич-401
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 10306
21.07.2025 
Фото:Авито
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