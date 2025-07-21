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В продажу поступил самый большой кроссовер Volkswagen

FAW-Volkswagen начал прием предзаказов на обновленный кроссовер Talagon

FAW-Volkswagen запустил прием предварительных заказов на обновленный кроссовер Talagon, который является самым большим кроссоыером в ассортименте бренда.

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Доступны два варианта полноприводных моделей: 450 Supreme по цене от 41 800 долларов (3,27 млн рублей) и 450 Flagship за 44 600 долларов (3,49 млн рублей).

Новая версия Talagon получила два различных оформления передней части кузова. Внутри кроссовер также претерпел значительные изменения: здесь обновленная передняя панель, объединяющая цифровую приборку, центрированный дисплей и отдельный экран для пассажира.

Интерьер Volkswagen Talagon
Интерьер Volkswagen Talagon

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Кроссовер оснащен мощным чипом Qualcomm 8155 и передовым комплексом помощников водителя IQ.Pilot, который включает функцию помощи при перестроении через подрулевые переключатели.

Интерьер Volkswagen Talagon
Интерьер Volkswagen Talagon

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Размеры Talagon составляют 5168×2002×1792 мм, а колесная база равна 2980 мм. Предлагаются 6- и 7-местные варианты. В случае с 6-местным исполнением модель имеет три ряда с двумя креслами, включая регулируемые сиденья второго ряда; 7-местное исполнение представлено в класической схеме 2+3+2. Последние сиденья можно складывать в соотношении 4:6.

Автомобиль укомплектован 2,0-литровым турбомотором EA888 пятого поколения, мощность которого варьируется от 157 до 200 кВт (от 213 до 272 л.с.). Базовая версия демонстрирует расход топлива 8,33 л на 100 км,. Все комплектации оснащены полным приводом.

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Источник: MyDrivers

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 20710
21.07.2025 
Фото:Volkswagen
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