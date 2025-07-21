Популярный в России бренд выдавал б/у машины за новые — итоги расследования

Zeekr обвиняется в продаже подержанных машин под видом новых

Китайский бренд Zeekr оказался замешан в скандале из-за обвинений в продаже подержанных автомобилей как новых.

Расследование, проведенное China Securities Journal, показало, что с мая 2025 года в нескольких китайских городах, среди которых Гуйян, Чунцин и Гуанчжоу, компания реализовывала автомобили, которые уже были зарегистрированы и застрахованы ранее. Эти машины предлагались клиентам со значительными скидками без раскрытия их полноценной истории.

Покупатели столкнулись с тем, что купленные автомобили имели оформленные документы на сторонние организации или уже были застрахованы по обязательному дорожному страхованию в Китае. В некоторых случаях вместо Zeekr в продажных документах упоминались другие автопроизводители.

Также имели место ситуации с неверными датами производства: так, в Гуйчжоу клиенту вместо ожидаемой модели 2025 года была доставлена модель 2024 года. Зафиксированы случаи перевода платежей на сторонние счета, а также использование сайтов, имитирующих официальную платформу Zeekr для транзакций.

Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей показывают, что в декабре 2024 года продажи автомобилей Zeekr в Шэньчжэне и Сямэне значительно выросли, на 86% и 90% соответственно. Эксперты поднимают вопросы о том, что некоторые из этих автомобилей могли быть позже перераспределены в другие города и продаваться через неофициальные каналы, что, вероятно, способствовало завышению статистики поставок.

Некоторые из продаж проводились через регионального партнера Zeekr, компанию Xiamen Jianfa Auto, которая занимается как розничной торговлей, так и финансированием. Есть основания полагать, что этот партнер помогал оформлять страховки и передавать права собственности перед перепродажей автомобилей.

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Источник: CarNewsChina