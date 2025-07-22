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Вот как не надо ремонтировать автомобиль!

В Удмуртии машина загорелась в гараже во время сварки днища

Молодой автомобилист из Ижевска едва не стал жертвой собственной беспечности.

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Очередной случай пожара в гараже – на сей раз в Удмуртии. 19-летний парень решил подлатать свой видавший виды ВАЗ-2110 – и взялся за сварку днища. Все шло неплохо до того момента, как искры попали в салон и подожгли обшивку. Салон вспыхнул, а горе-сварщик заметил это тогда, когда исправить ситуацию собственноручно было уже невозможно – огонь разгорелся не на шутку.

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Он вызвал пожарных, и вскоре на место прибыли две машины МЧС и команда из восьми человек.

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С огнем они, конечно, справились, да вот только машине это никак не помогло: салон «десятки» выгорел полностью, кузов практически целиком лишился краски, изрядно досталось и двигателю. Словом, даже запчастями тут уже особо не поживиться. Сгорело и немудреное имущество, хранившееся в кирпичном боксе. А молодой человек мало того, что лишился средства передвижения, так еще и будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Источник, фото: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 181
22.07.2025 
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