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Почему более современная и интересная Искра не заменит Гранту

АВТОВАЗ: Lada Iskra не заменит Lada Granta из-за высокого спроса на Гранту

Lada Iskra планировалась как преемник модели Lada Granta в ассортименте АВТОВАЗа, однако Granta продолжает оставаться в производстве благодаря устойчивому спросу и статусу лидера продаж, несмотря на общее снижение рынка.

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Об этом сообщил директор по продукту Олег Груненков на недавнем тест-драйве Lada Iskra.

По его словам, Гранту уже несколько раз считали устаревшей, но ее популярность не угасала. Он отметил, что автомобиль остается востребованным во всех своих кузовах: универсале, седане и лифтбеке.

Ранее об озвучивании планов сохранить Granta заявлял и глава АВТОВАЗа Максим Соколов, который подтвердил, что пока модель пользуется спросом, она будет оставаться в производстве, хотя изначально предполагалось, что Iskra будет прямой заменой Granta.

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Lada Granta с 2011 года производится на обновленной платформе Lada Kalina, которая, в свою очередь, появилась на рынке еще в 2004 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 302
22.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40