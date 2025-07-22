Почему более современная и интересная Искра не заменит Гранту

АВТОВАЗ: Lada Iskra не заменит Lada Granta из-за высокого спроса на Гранту

Lada Iskra планировалась как преемник модели Lada Granta в ассортименте АВТОВАЗа, однако Granta продолжает оставаться в производстве благодаря устойчивому спросу и статусу лидера продаж, несмотря на общее снижение рынка.

Об этом сообщил директор по продукту Олег Груненков на недавнем тест-драйве Lada Iskra.

По его словам, Гранту уже несколько раз считали устаревшей, но ее популярность не угасала. Он отметил, что автомобиль остается востребованным во всех своих кузовах: универсале, седане и лифтбеке.

Ранее об озвучивании планов сохранить Granta заявлял и глава АВТОВАЗа Максим Соколов, который подтвердил, что пока модель пользуется спросом, она будет оставаться в производстве, хотя изначально предполагалось, что Iskra будет прямой заменой Granta.

Lada Granta с 2011 года производится на обновленной платформе Lada Kalina, которая, в свою очередь, появилась на рынке еще в 2004 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Источник: Autonews