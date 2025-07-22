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На АВТОВАЗе объяснили, почему перестали делать кабриолеты

Олег Груненков назвал две причины, почему АВТОВАЗ не хочет выпускать кабриолеты

На АВТОВАЗе объяснили, почему компания не планирует выпускать автомобили в кузове кабриолет.

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По словам директора по продукту Олега Груненкова, основными факторами являются высокая стоимость производства и недостаточный интерес со стороны покупателей.

«Мы несколько раз делали попытки выпускать автомобили в кузове кабриолет, делали концепты, возили их на выставки, изучали этот вопрос, но мы не можем найти определенное количество покупателей, чтобы такие машины продавать хотя бы 5-10 тыс. в год», – отметил Груненков.
Lada Natasha
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Он подчеркнул, что разработка кабриолетов требует значительных затрат на изменения конструкции, включая жесткость кузова и проектирование нового интерьера с откидной крышей, что делает производство экономически нецелесообразным.

Груненков добавил, что лишь некоторые компании способны позволить себе производство таких автомобилей, отметив, что китайские бренды на российском рынке также не предлагают кабриолеты.

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Стоит отметить, что единственной серийной моделью в кузове кабриолет, выпущенной АВТОВАЗом, была Lada Natasha, предназначенная в основном для экспортных рынков. Данная модель, основанная на платформе ВАЗ 2108, была произведена в количестве около 450 экземпляров с 1990 по 1995 годы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 160
22.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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