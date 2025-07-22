На АВТОВАЗе объяснили, почему перестали делать кабриолеты

Олег Груненков назвал две причины, почему АВТОВАЗ не хочет выпускать кабриолеты

На АВТОВАЗе объяснили, почему компания не планирует выпускать автомобили в кузове кабриолет.

По словам директора по продукту Олега Груненкова, основными факторами являются высокая стоимость производства и недостаточный интерес со стороны покупателей.

«Мы несколько раз делали попытки выпускать автомобили в кузове кабриолет, делали концепты, возили их на выставки, изучали этот вопрос, но мы не можем найти определенное количество покупателей, чтобы такие машины продавать хотя бы 5-10 тыс. в год», – отметил Груненков.

Lada Natasha

Он подчеркнул, что разработка кабриолетов требует значительных затрат на изменения конструкции, включая жесткость кузова и проектирование нового интерьера с откидной крышей, что делает производство экономически нецелесообразным.

Груненков добавил, что лишь некоторые компании способны позволить себе производство таких автомобилей, отметив, что китайские бренды на российском рынке также не предлагают кабриолеты.

Стоит отметить, что единственной серийной моделью в кузове кабриолет, выпущенной АВТОВАЗом, была Lada Natasha, предназначенная в основном для экспортных рынков. Данная модель, основанная на платформе ВАЗ 2108, была произведена в количестве около 450 экземпляров с 1990 по 1995 годы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autonews