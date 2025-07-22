Москвич 8 — цены, комплектации, видео!

Автозавод «Москвич» объявил цены на флагманский кроссовер Москвич 8

Появились официальные цены на кроссовер Москвич 8, являющийся копией JAC Sehol X8 Plus.

Автозавод «Москвич» опубликовал полные прайсы с пометкой «скоро автомобили появятся в дилерских центрах». Сроки не уточняются. Во всех версиях 7-местная модель с габаритами 4825 / 1870 / 1758 мм и колесной базой 2830 мм имеет турбированный мотор 1.5 с отдачей 174 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом, приводящим передние колеса. Базовая комплектация «Бизнес» стоит 2 980 000 рублей.

Москвич 8, комплектация «Бизнес» – 2 980 000 рублей:

колесные диски 19"

светодиодная головная оптика

датчик света

камера заднего вида

парктроник

климат-контроль

обогрев сидений первого и второго рядов

зеркала с электроприводом и обогревом

обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя

мультимедиа – 12,3", Apple CarPlay / Android Auto, 6 динамиков

фронтальные подушки водителя и пассажира

боковые подушки водителя и пассажира

шторки безопасности

электронные ассистенты – экстренное торможение, старт в гору, контроль усталости.

Москвич 8, комплектация «Техно» – 3 210 000 рублей (+ к «Бизнес»):

система кругового обзора

отдельный кондиционер третьего ряда

атмосферная подсветкой салона

электропривод багажника с сенсорным открытием

контроль слепых зон

помощь при перестроении

предупреждение об опасном открытии дверей.

Москвич 8, комплектация «Премиум» – 3 370 000 рублей (+ к «Техно»):

панорамная крыша

адаптивный круиз-контроль

аудиосистема 12 динамиков, сабвуфер

контроль полосы движения

предупреждение о перекрестном столкновении сзади

автоматическое переключение света дальний/ближний

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Источник: Завод «Москвич»