Москвич 8 — цены, комплектации, видео!
Автозавод «Москвич» объявил цены на флагманский кроссовер Москвич 8
Появились официальные цены на кроссовер Москвич 8, являющийся копией JAC Sehol X8 Plus.
Автозавод «Москвич» опубликовал полные прайсы с пометкой «скоро автомобили появятся в дилерских центрах». Сроки не уточняются. Во всех версиях 7-местная модель с габаритами 4825 / 1870 / 1758 мм и колесной базой 2830 мм имеет турбированный мотор 1.5 с отдачей 174 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом, приводящим передние колеса. Базовая комплектация «Бизнес» стоит 2 980 000 рублей.
Москвич 8, комплектация «Бизнес» – 2 980 000 рублей:
- колесные диски 19"
- светодиодная головная оптика
- датчик света
- камера заднего вида
- парктроник
- климат-контроль
- обогрев сидений первого и второго рядов
- зеркала с электроприводом и обогревом
- обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
- мультимедиа – 12,3", Apple CarPlay / Android Auto, 6 динамиков
- фронтальные подушки водителя и пассажира
- боковые подушки водителя и пассажира
- шторки безопасности
- электронные ассистенты – экстренное торможение, старт в гору, контроль усталости.
Москвич 8, комплектация «Техно» – 3 210 000 рублей (+ к «Бизнес»):
- система кругового обзора
- отдельный кондиционер третьего ряда
- атмосферная подсветкой салона
- электропривод багажника с сенсорным открытием
- контроль слепых зон
- помощь при перестроении
- предупреждение об опасном открытии дверей.
Москвич 8, комплектация «Премиум» – 3 370 000 рублей (+ к «Техно»):
- панорамная крыша
- адаптивный круиз-контроль
- аудиосистема 12 динамиков, сабвуфер
- контроль полосы движения
- предупреждение о перекрестном столкновении сзади
- автоматическое переключение света дальний/ближний
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Завод «Москвич»
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22.07.2025
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