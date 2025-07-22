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Москвич 8 — цены, комплектации, видео!

Автозавод «Москвич» объявил цены на флагманский кроссовер Москвич 8

Появились официальные цены на кроссовер Москвич 8, являющийся копией JAC Sehol X8 Plus.

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Автозавод «Москвич» опубликовал полные прайсы с пометкой «скоро автомобили появятся в дилерских центрах». Сроки не уточняются. Во всех версиях 7-местная модель с габаритами 4825 / 1870 / 1758 мм и колесной базой 2830 мм имеет турбированный мотор 1.5 с отдачей 174 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом, приводящим передние колеса. Базовая комплектация «Бизнес» стоит 2 980 000 рублей.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Москвич 8, комплектация «Бизнес» – 2 980 000 рублей:

  • колесные диски 19"
  • светодиодная головная оптика
  • датчик света
  • камера заднего вида
  • парктроник
  • климат-контроль
  • обогрев сидений первого и второго рядов
  • зеркала с электроприводом и обогревом
  • обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
  • мультимедиа – 12,3", Apple CarPlay / Android Auto, 6 динамиков
  • фронтальные подушки водителя и пассажира
  • боковые подушки водителя и пассажира
  • шторки безопасности
  • электронные ассистенты – экстренное торможение, старт в гору, контроль усталости.

Москвич 8, комплектация «Техно» – 3 210 000 рублей (+ к «Бизнес»):

  • система кругового обзора
  • отдельный кондиционер третьего ряда
  • атмосферная подсветкой салона
  • электропривод багажника с сенсорным открытием
  • контроль слепых зон
  • помощь при перестроении
  • предупреждение об опасном открытии дверей.

Москвич 8, комплектация «Премиум» – 3 370 000 рублей (+ к «Техно»):

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  • панорамная крыша
  • адаптивный круиз-контроль
  • аудиосистема 12 динамиков, сабвуфер
  • контроль полосы движения
  • предупреждение о перекрестном столкновении сзади
  • автоматическое переключение света дальний/ближний

Источник: Завод «Москвич»

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8566
22.07.2025 
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