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V8 победил: Lexus отказывается от гибридной версии спорткара

В 2026 году Lexus уберет гибридный LC 500h из модельного ряда

Компания Lexus сообщила о планах обновления своей линейки купе и кабриолетов LC 500 в 2026 году.

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Однако гибридная версия LC 500h перестанет существовать, что сделает LC одной из немногих моделей Lexus без электрифицированной версии в следующем году.

Такой шаг оказался ожидаемым, так как гибридные автомобили значительно отстают по популярности от бензиновых модификаций. В первой половине 2025 года в США было реализовано всего семь LC 500h, тогда как продажи моделей с двигателем V8 составили 783 экземпляра.

Lexus LC 500h
Lexus LC 500h
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ТЕСТ МАСЕЛ

В 2024 году ситуация была схожей: 18 гибридов против 1446 автомобилей с V8. Гибридный LC 500h имел под капотом 3,5-литровый V6 и два электромотора, обеспечивая общую мощность в 354 л.с. и расход топлива 8,1 л/100 км, что было лучше по сравнению с 13 л/100 км у V8.

Несмотря на уникальную трансмиссию, состоящую из гибридного вариатора и четырехступенчатого автомата, она не смогла привлечь достаточное количество покупателей.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 51
22.07.2025 
Фото:Lexus
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