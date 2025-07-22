На рынок скоро выйдет первый электромобиль с батареей, устойчивой к морозам

MG представила хэтчбек MG4 с полутвердотельной батареей и запасом хода 537 км

Британская марка MG, которая сейчас принадлежит китайской компании Nanjing Automobile, готовит к выпуску обновленный электрический хэтчбек MG4.

На пресс-конференции генеральный директор бренда Чэнь Цуй сообщил, что данная модель станет первым в мире серийным электромобилем, использующим полутвердотельный аккумулятор.

Модель MG4 будет оснащена полутвердотельной батареей от компании QingTao Energy с емкостью 70 кВт·ч, которая будет питать расположенный на задней оси электродвигатель мощностью 120 кВт (163 л. с.).

MG4

По словам Чэнь Цуя, данный аккумулятор содержит лишь 5% жидкого электролита и прошел серьезные тесты на безопасность. Он способен обеспечить хэтчбеку запас хода до 537 километров по циклу CLTC и будет лучше сохранять заряд при низких температурах, чем традиционные литий-железо-фосфатные батареи.

MG4

Обновленный MG4 также вырастет в размерах по сравнению с предыдущей версией: длина кузова составит 4395 мм, ширина – 1842 мм, а колесная база – 2750 мм. Все подробные технические характеристики будут представлены во время премьеры.

Производство нового MG4 уже началось на заводе SAIC в Нанкине, а официальный дебют запланирован на 5 августа.

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Источник: CarNewsChina