Один из популярных японских кроссоверов сильно подешевеет: за счет чего?

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Mazda готовит доступную версию CX-60 с атмосферным мотором и задним приводом

Mazda планирует запустить упрощенную и более доступную версию своего кроссовера CX-60.

Mazda CX-60
Mazda CX-60

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Вместо гибридной системы или 6-цилиндрового мотора в данной модели будет установлен обычный атмосферный двигатель объемом 2,5 литра, который также используется в Mazda CX-5 и CX-30.

Его мощность составляет 190 л.с. Кроме того, новый кроссовер будет лишен полного привода, и крутящий момент будет передаваться исключительно на задние колеса.

Базовая комплектация автомобиля будет включать 18-дюймовые колёсные диски, медиасистему с 10-дюймовым экраном и двухзонный климат-контроль.

Интерьер Mazda CX-60
Интерьер Mazda CX-60
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Появление этой версии CX-60 сделает модель более доступной и может заинтересовать покупателей, которые ценят надежность и простоту конструкции.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 3867
22.07.2025 
Фото:Mazda
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