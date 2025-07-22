Эти марки автомобилей россияне знают лучше всего

Агентство «Автостат»: Lada — самая узнаваемая марка в России

Марка Lada стала самой узнаваемой у отечественных автомобилистов, показал недавний опрос, проведенный аналитическим агентством «Автостат».

Респондентам предложили выбрать из 32 брендов те, которые они знают хотя бы по названию. В результате 92,9% опрошенных отметили, что знакомы с Ладой. На втором месте оказался УАЗ, который известен 89,4% россиян.

Среди иностранных марок лидирует Haval, узнаваемость которого составляет 87,4%, несмотря на то, что бренд появился в России всего 10 лет назад.

Кроме того, китайские бренды Geely и Chery также смогли завоевать популярность: их знают 87,1% и 85,5% респондентов соответственно.

Далее в рейтинге расположились другие китайские автопроизводители, вышедшие на российский рынок позже: Tank (85%), Exeed (82,4%) и Omoda (81,2%). На уровне Omoda находятся и показатели Москвича – 78,5%. Этот бренд, возрожденный в 2022 году, в настоящее время производит автомобили на бывшем заводе Renault в Москве.

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Источник: Автостат