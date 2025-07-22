Легендарный японский седан снова можно купить в России: известны цены

Седаны Honda Accord 11 поколения продаются в России по цене от 2,69 млн рублей

Бизнес-седан Honda Accord, который официально продавался в России более 10 лет назад, вновь стал доступен на российском рынке благодаря параллельному импорту.

На данный момент в продаже около десяти автомобилей 11-го поколения с ценой от 2,7 миллиона рублей.

Официальные китайские бизнес-седаны в России дороже. Например, минимальная стоимость Chery Arrizo 8 в базовой комплектации составляет 2 810 000 рублей, а новейший Changan Lamore 2023 года стоит 2 789 900 рублей. Новый Geely Emgrand у дилеров представлен от 3 357 990 рублей.

Honda Accord

Наименьшая цена на Honda Accord доступна при заказе. Седан можно привезти за 2 690 000 рублей через компанию из Санкт-Петербурга, которая отмечает, что автомобиль будет доставлен «под полную пошлину».

Хотя конкретные комплектации не указаны, по снимкам можно предположить, что седан будет богат на опции: кожаный интерьер, цифровой щиток приборов, большой сенсорный экран мультимедийной системы, кожаный руль, панорамная крыша, электрорегулировки сидений, электронный стояночный тормоз и бесключевой доступ.

Цены на «заказные» автомобили в других регионах выше. В Симферополе новый Accord можно заказать от 3 050 000 рублей, в Севастополе – от 3 200 000 рублей, в Перми – от 3 290 000 рублей, в Уфе – от 3 370 000 рублей, а в Воронеже и Владивостоке – от 3 400 000 рублей.

Интерьер Honda Accord

Автомобили из наличия обходятся дороже. Например, в Красноярске и Истре новый Honda Accord стоит 4 000 000 рублей, в Благовещенске – 4 200 000 рублей, а официальный дилер из Москвы требует за этот седан минимум 6 190 000 рублей.

Все перечисленные седаны имеют одинаковую техническую начинку: под капотом установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 192 л.с., сочетающийся с бесступенчатым вариатором. Привод осуществляется только на передние колеса.

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Источник: Автоновости дня