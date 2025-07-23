Человекоподобный робот Mornine от Exeed: что он умеет

Exeed объявил о начале взаимодействия с Высшими технологическими колледжами в ОАЭ

В рамках глобальной стратегии Exeed принял решение о начале взаимодействия с Высшими технологическими колледжами в Объединенных Арабских Эмиратах, которые предлагают широкий спектр академических программ на уровне бакалавриата и магистратуры в области инженерии, здравоохранения, информационных технологий, медиа и бизнеса.

На прошлой неделе в штаб-квартире Exeed провели демонстрацию гуманоидного робота Mornine для делегации из Высших технологических колледжей. Робототехника AiMOGA начала активно работать в реальных условиях в дилерских центрах Exeed. В основе ее базовой системы лежит языковая модель, разработанная совместно c DeepSeek, что обеспечивает точное взаимодействие на разных языках.

На уровне движения алгоритм передачи обеспечивает более 40 высокоточных действий. Такая координация поддерживает динамическое распределение задач. Mornine способен генерировать презентации продуктов, определять намерения клиентов, помогать принимать решения о покупке, что знаменует собой переход к повышению производительности в дилерских центрах.

Гуманоидный робот Mornine

AiMOGA приветствовал гостей на беглом арабском языке, а во время демонстрации интерпретировал голосовые команды и координировал действия со своим роботом-партнером посредством распределения задач. Для делегации также была проведена персональная презентация автомобилей при помощи Mornine. Благодаря интеграции искусственного интеллекта Mornine распознавал модель автомобиля и корректировал презентацию в режиме реального времени в зависимости от местонахождения гостей.

В рамках реализации Национальной стратегии ОАЭ по развитию талантов в области искусственного интеллекта до 2031 года Высшие технологические колледжи углубили международное партнерство и интегрировали современные платформы для расширения практических возможностей студентов.

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Источник: пресс-служба Exeed