Китайцы готовят суперкар, который составит конкуренцию Ferrari

Компания Great Wall выпустит свой первый суперкар

Председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь в соцсетях опубликовал фото первого суперкара компании.

На опубликованном изображении видно, что прототип имеет очень низкий силуэт, визуально он ниже стоящих рядом руководителей компании. Судя по всему, автомобиль имеет среднемоторную компоновку.

Работы над проектом начались в 2021 году, а в текущем году стали известны конкретные детали. В апреле 2024 года на автосалоне в Шанхае Great Wall представит новый 4,0-литровый V8, который, как ожидается, станет частью гибридной системы суперкара.

Суперкар будет конкурировать, прежде всего, с электрическим Yangwang U9 от компании BYD, который оснащен четырьмя электромоторами с общей мощностью 1287 л.с. и крутящим моментом 1680 Нм, позволяющим разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Согласно китайским СМИ, стоимость нового суперкара превысит 1 млн юаней, в то время как цена Yangwang U9 начинается от 1,68 млн юаней (более 230 тыс. долларов). С сентября 2024 года по июнь 2025 года на китайском рынке было продано 160 экземпляров U9.

Публичная презентация суперкара от Great Wall может состояться в ноябре 2025 года на автосалоне в Гуанчжоу.

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Источник: Carnewschina