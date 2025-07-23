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Заменил масло 1000 км назад, а оно уже темное — норма или нет?

Роман Сокуев: Потемнение моторного масла не всегда сигнализирует о проблемах

Владельцы автомобилей часто беспокоятся, когда обнаруживают, что моторное масло быстро темнеет, порой всего через 1000-2000 км после замены.

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Является ли это сигналом неисправности двигателя или низкого качества смазки? На этот вопрос ответил Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants.

По его словам, быстрое почернение масла чаще всего свидетельствует о нормальном его функционировании. Основной причиной этого является действие диспергирующих присадок в современных маслах, которые связывают микрочастицы сажи и продукты износа, предотвращая их оседание на внутренних поверхностях двигателя и образование шлаков. Если бы эти присадки не работали, загрязнения бы оседали, что могло привести к серьезным повреждениям.

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Однако следует насторожиться, если вместе с потемнением масла наблюдается загустение, пастообразная консистенция, появление эмульсии, сладковатый запах или резкий рост расхода масла. В таких случаях это может указывать на более серьезные проблемы с двигателем, например, такие, как неисправность системы вентиляции картера или износ цилиндропоршневой группы.

Важно отметить, что не менее тревожным является светлое масло, остающееся таким после нескольких тысяч км пробега. Это указывает на то, что пакет диспергирующих присадок не функционирует, что может привести к накоплению отложений внутри двигателя.

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В результате быстрое потемнение моторного масла – это нормальный процесс, показывающий, что оно выполняет свои очищающие функции. Владельцам рекомендуется не сосредотачиваться на цвете, а придерживаться рекомендованных интервалов замены масла и фильтра, а также использовать качественные продукты.

При возникновении сомнений и других симптомов лучше всего провести химический анализ отработанного масла в аккредитованной лаборатории для более точной оценки состояния двигателя, отметил эксперт.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 69
23.07.2025 
Фото:freepik / peoplecreations
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