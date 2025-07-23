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В новой модели АВТОВАЗа нашли детали с логотипами Renault

АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra экономической целесообразностью

На YouTube-канале «Клубный сервис» был опубликован видеообзор Lada Iskra, где автор заметил логотипы Renault на силовой конструкции кузова и некоторых элементах подвески автомобиля.

Штамп Renault
Штамп Renault

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Он предположил, что платформа новинки может быть позаимствована у французского автопроизводителя.

Позднее пресс-служба АВТОВАЗа прокомментировала наличие этих логотипов, отметив, что проект автомобиля начинали разрабатывать еще при французских акционерах, что обусловило заказ части оборудования и пресс-форм в то время.

Штамп Renault
Штамп Renault

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АВТОВАЗ добавил, что перезаказывать новые пресс-формы ради изменения логотипа было бы экономически нецелесообразно.

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Также компания подтвердила предыдущее заявление главы АВТОВАЗа Максима Соколова о том, что свыше 90% компонентов и деталей для сборки Lada Iskra производятся в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | YouTube
Количество просмотров 129
23.07.2025 
Фото:Unsplash | YouTube
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