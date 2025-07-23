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В России приостановили отгрузки популярных тягачей

Росстандарт запретил отгрузки машин Foton в России

Росстандарт временно запретил поставки автомобилей Foton на территорию нашей страны. Китайский производитель получил соответствующее указание в связи с выявленными несоответствиями по результатам внеплановой проверки, проведенной в мае 2025 года.

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Запрет касается тягачей Galaxy 4×2 и Foton A 6×4, однако несоответствия не несут угрозы безопасности автомобилей. Поэтому ограничение затронет только те грузовики, которые еще не были переданы дилерам.

Все большегрузные автомобили, которые были ввезены до 16 июля и находятся в салонах, могут быть переданы клиентам, зарегистрированы в ГИБДД и эксплуатироваться на дорогах страны.

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Поставки моделей, попадающих под действие предписания Росстандарта, возобновятся после устранения всех выявленных неточностей. В производстве отмечают, что наибольшим спросом среди клиентов пользуются тягачи Foton R и A 4×2.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: 100km.ru

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Ушакова Ирина
Фото:dpa/picture-alliance
Количество просмотров 106
23.07.2025 
Фото:dpa/picture-alliance
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