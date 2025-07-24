Представлена новая версия легендарного внедорожника Toyota

Toyota представила обновленный пикап Tundra 2026 с новыми опциями и цветами

Toyota представила обновленную версию пикапа Tundra 2026 модельного года.

Среди значительных обновлений – новые цвета кузова, включая эксклюзивный сине-голубой оттенок Wave Maker, предназначенный для внедорожной версии TRD Pro.

Лимитированная версия Capstone получила обновленные сиденья с текстурной отделкой из натуральной кожи, в то время как TRD Pro теперь может оснащаться опциональными сиденьями ISO Dynamic от Tacoma TRD.

Toyota Tundra 2026

Также для комфортности задних пассажиров предусмотрены воздуховоды на центральной консоли, а все комплектации с однозонным климат-контролем получили систему SmartFlow.

Toyota Tundra 2026

Все версии Tundra 2026 имеют в своем оснащении комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.5. Базовая версия пикапа оборудована 8-дюймовым дисплеем на центральной панели, в более высоких комплектациях диагональ экрана увеличивается до 14 дюймов.

Интерьер Toyota Tundra 2026

Что касается силовых агрегатов, они остались неизменными: внедорожник продолжает работать на 3,4-литровом турбомоторе V6 i-Force мощностью 394 л.с. или на 443-сильной гибридной установке i-Force Max.

Объем топливного бака увеличился: от 85 литров в базовых версиях до 122 литров везде. Toyota Tundra 2026 предлагается в 32 комплектациях, а цены варьируются от 46 510 до 71 635 долларов.

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Источник: Carscoops