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В России хотят упростить доступ к управлению багги и вездеходами

Водителям четырех категорий хотят разрешить управлять багги и вездеходами

В России предложено разрешить владельцам водительских удостоверений категорий A, B, C и D управлять багги и вездеходами, имеющими не свыше восьми мест для пассажиров и массой до 3,5 тонны.

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Подобный законопроект был направлен на рассмотрение в Правительство Андреем Кутеповым, главой комитета по экономической политике Совета Федерации.

На данный момент для управления такими транспортными средствами необходимо иметь права тракториста-машиниста. Хотя в 2023 году были внесены изменения в законодательство, позволяющие управлять некоторыми транспортами по удостоверениям категорий B, C и D, водители с этими правами не могут управлять багги и вездеходами, которые относятся к внедорожным транспортным средствам с массой до 3,5 т и числом пассажиров не более восьми.

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Для квадроциклов и снегоходов нужна категория АI, а для внедорожного автотранспорта, как багги и вездеходы, – категория AII.

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Первое удостоверение можно получить с 16 лет, а второе – с 19. Экзамен сдается в органах Гостехнадзора.

Инициатива Совета Федерации обусловлена возросшим спросом на использование снегоходов, мотовездеходов и другого транспорта в туристической сфере.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / fabrikasimf
Количество просмотров 7
24.07.2025 
Фото:freepik / fabrikasimf
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