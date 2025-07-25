Самые распространенные автомобили в России — назовете топ-3?

Доля бренда Lada в легковом автопарке России составила более 26%

На момент 1 июля 2025 года в РФ зарегистрировано 46 116 153 легковушки, и 14 577 591 из них (то есть 32%) – это машины российских марок.

«Общий срез по моделям демонстрирует не только приверженность россиян к давно знакомым маркам, но и крайне медленное обновление автопарка: более половины машин из топ-15 – это модели, дебютировавшие на рынке 15 и более лет назад», – отмечают в «Автостат Инфо».

При этом китайский сегмент растет и в будущем может стать фактором определенных сдвигов, но пока заметного влияния на структуру рынка не оказывает, говорят эксперты.

Да и где там, судите сами: в автопарке РФ насчитывается 12 399 550 автомобилей Lada (на оставшиеся российские марки приходится всего чуть более 2 млн) – это 26,9% от общего количества зарегистрированных автомобилей. Причем большая часть вазовских машин (9,5 млн) – это авто до 2016 года выпуска. И в целом на машины возрастом 10 и более лет приходится 71,3% всего автопарка России.

Среди моделей по-прежнему лидирует вазовская «семерка» – правда, Гранта имеет шансы через пару лет догнать ее по массовости. При всем этом за последние шесть месяцев емкость автопарка выросла на 1,3%, и весь этот небольшой рост обеспечили иномарки. То есть автопарк все же смещается в сторону иностранных брендов, но очень медленно. Как думаете, это хорошо или не очень?

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Источник: «Автостат Инфо»

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