В РФ скоро официально появится новый внедорожник на базе Nissan

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Пикап Oting Z9 выйдет на российский рынок в сентябре 2025 года

Новый пикап Oting Z9, созданный на основе платформы Nissan Frontier Pro, будет официально представлен в России в начале сентября 2025 года, сообщает пресс-служба компании Sinomach Auto, занимающейся дистрибуцией марки.

Oting Z9
Oting Z9

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Автомобиль успешно прошел сертификацию для продаж на российском рынке и получил ОТТС. Oting Z9 выступает флагманом среди пикапов данного бренда. Под капотом этого авто двигатель Mitsubishi мощностью 258 л.с., а также восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, которая используется в легковых автомобилях BMW.

Пикап рамной конструкции будет оснащен полным приводом. Отличительными чертами дизайна стали Z-образная оптика и символ Z на руле.

Oting Z9
Oting Z9

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Представители компании подчеркнули, что модель завоевала пять звезд в краш-тестах по методике C-NCAP. Информация о стоимости автомобиля в России еще не раскрыта, и в настоящее время дистрибьютор ведет обсуждение ценовой политики с компанией-производителем.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: пресс-служба компании Sinomach Auto

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Ушакова Ирина
Фото:Sinomach Auto
Количество просмотров 16
25.07.2025 
Фото:Sinomach Auto
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