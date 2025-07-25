Хорошая новость для водителей старше 60 лет

МВД РФ против ужесточения правил допуска к вождению лиц старше 60 лет

11 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен для общественного обсуждения проект указа Президента Российской Федерации. Речь о Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Согласно проекту, была предложена инициатива ограничения допуска водителей старше 60 лет к управлению автомобилем. Почему? Как указано в проекте, безопасность дорожного движения у лиц старшего поколения ухудшается на протяжении нескольких лет. Так, в период с 2017 по 2024 год число ДТП, виновниками которых становились возрастные водители, выросло на 25%. А число погибших в результате аварий увеличилось на 33%, раненых — на 22%. Это и стало причиной такой инициативы.

Однако министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести изменения в проект.

С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет.

В ведомстве добавили, что работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена.