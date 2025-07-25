Большой 200-сильный кроссовер начали продавать с огромной скидкой: называем цены

В Белоруссии 7-местный Geely Okavango подешевел на 1 млн рублей

Дилеры Geely в Беларуси объявили о значительных скидках на семиместный внедорожник Okavango.

С учетом всех акций, включая трейд-ин, стоимость данного кроссовера составляет 95 000 белорусских рублей (примерно 2 558 000 рублей в России). Для сравнения, в России базовая цена модели в версии Flagship, с учетом всех предложений, начинается с 3 474 190 рублей.

Напомним, Geely Okavango – это переднеприводный семиместный кроссовер, который является наиболее крупной моделью в линейке Geely. Его длина достигает 4860 мм, а колесная база составляет 2825 мм.

Geely Okavango

Под капотом Okavango работает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 200 л. с. с максимальным крутящим моментом в 325 Нм. Двигатель соединен с 7-ступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией.

Интерьер Geely Okavango

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Источник: Quto