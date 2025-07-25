Влияние климата и привычек: какие авто покупают в разных уголках России

Эксперты СберАвто изучили автопредпочтения россиян по регионам

Предпочтения автовладельцев варьируются не только от человека к человеку, но и по регионам.

Автомобильный рынок России представляет собой мозаику, формируемую вкусами, климатическими условиями и стилем жизни, в результате чего в каждой части страны складывается уникальный автопарк. Специалисты СберАвто, сервиса, занимающегося продажей, обслуживанием и покупкой автомобилей в экосистеме Сбера, проанализировали объявления по машинам на своей платформе и подготовили обзор автомобильных предложений по стране.

Так, Центральный регион, включая Москву и Подмосковье, остается магнитом для людей, ищущих редкие машины. Здесь размещено 70% всех объявлений о продаже электромобилей и почти половина – гибридов. Регион также выделяется цветовым разнообразием кузовов, в том числе часто встречаются автомобили голубых, желтых и розовых оттенков. Lada занимает первое место по количеству предложений (20%), среди иномарок лидирует Kia (9%), хотя китайские марки также стремительно набирают популярность.

В Северо-Западном округе наблюдается заметный интерес к пикапам: почти каждое четвертое объявление там связано с этой категорией автомобилей. Среди цветного автопарка распространены синие и зеленые автомобили. Лидирует по количеству объявлений также Lada, а Chery занимает первое место среди иномарок, опережая Kia, Hyundai и Toyota.

В ЮФО 63% предложений составляют машины, выпущенные с 2020 года и позже. Кроссоверы и внедорожники составляют 45% предложений, а седаны встречаются в 1,5 раза реже (30%). Средняя цена предлагаемых автомобилей в этом регионе – 1,5 млн рублей.

В Северо-Кавказском округе наибольшей популярностью пользуются автомобили с МКП, причем 43% всех предложений составляют новые автомобили без пробега.

В ПФО Geely стала самой распространенной иномаркой, значительно опередив корейские и японские марки.

На Урале Lada занимает 40% всех предложений, однако иномарки тоже представлены в большом количестве, причем Chery занимает первое место среди них.

Сибирский округ является единственным, где преобладают японские иномарки, при этом каждая десятая продаваемая онлайн машина имеет правый руль.

На Дальнем Востоке Toyota также остается безусловным лидером, на ее долю приходится 40% всех предложений в регионе.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: пресс-служба СберАвто