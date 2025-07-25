Добротный отечественный внедорожник с японскими корнями скоро увидит свет
На УАЗе установлены линии для сборки нового пикапа Sollers ST9, который будет производиться на предприятии.
Напомним, что конструкция Sollers ST9 включает решения известной японской компании Toyota. В частности, модель имеет общие черты с Toyota Hilux, а ее рама и передняя подвеска унифицированы с Land Cruiser.
Sollers ST9 (переименованный JAC T9) – это рамный пикап, запланированный к производству на УАЗе в третьем квартале 2025 года.
Автомобиль будет оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод и дорожный просвет в 210 мм обеспечат ему отличную проходимость. Габариты автомобиля: длина – 5,3 м, ширина – 2 м, грузовой отсек – 1520 х 1590 х 470 мм, а грузоподъемность достигнет одной тонны.
В кабине пикапа – кожаный салон, мультимедийная система (экран 10,4 дюйма, поддержка Apple CarPlay и Android Auto), виртуальная приборная панель. В списке оснащения – двухзонный климат-контроль и электрорегулировки сидений. Безопасность будут обеспечивать фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности и камеры кругового обзора.
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Источник: Автопоток