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Добротный отечественный внедорожник с японскими корнями скоро увидит свет

Линия сборки Sollers ST9 на заводе УАЗ готова к началу производства

На УАЗе установлены линии для сборки нового пикапа Sollers ST9, который будет производиться на предприятии.

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Напомним, что конструкция Sollers ST9 включает решения известной японской компании Toyota. В частности, модель имеет общие черты с Toyota Hilux, а ее рама и передняя подвеска унифицированы с Land Cruiser.

Sollers ST9 (переименованный JAC T9) – это рамный пикап, запланированный к производству на УАЗе в третьем квартале 2025 года.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Автомобиль будет оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод и дорожный просвет в 210 мм обеспечат ему отличную проходимость. Габариты автомобиля: длина – 5,3 м, ширина – 2 м, грузовой отсек – 1520 х 1590 х 470 мм, а грузоподъемность достигнет одной тонны.

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В кабине пикапа – кожаный салон, мультимедийная система (экран 10,4 дюйма, поддержка Apple CarPlay и Android Auto), виртуальная приборная панель. В списке оснащения – двухзонный климат-контроль и электрорегулировки сидений. Безопасность будут обеспечивать фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности и камеры кругового обзора.

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Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:УАЗ/Sollers
Количество просмотров 2
25.07.2025 
Фото:УАЗ/Sollers
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