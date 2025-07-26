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422 л.с., полный привод: этот кроссовер стоит дешевле 3 млн рублей

В РФ в продаже появились кроссоверы BYD Titanium 3 по цене от 2,95 млн рублей

В России начались продажи полноприводного кроссовера BYD Titanium 3 2025 модельного года.

BYD Titanium 3
BYD Titanium 3

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Данный автомобиль представляет собой компактный электрический внедорожник с современным дизайном. Его размеры составляют: длина – 4605 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1720 мм, а колесная база – 2745 мм.

Внутреннее оформление включает цифровую приборную панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. BYD Titanium 3 основан на несущем кузове с электрической силовой установкой.

BYD Titanium 3
BYD Titanium 3

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ТЕСТ МАСЕЛ

Суммарная мощность двигателя достигает 422 л.с., что позволяет кроссоверу ускоряться с 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Среди его уникальных особенностей: интеграция с системой беспилотников от DJI, что дает возможность установить кастомизированный дрон на крыше.

BYD Titanium 3
BYD Titanium 3

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Стоимость нового кроссовера в России начинается от 3 450 000 рублей. Именно такую сумму запрашивает частный продавец из Новосибирска за наличный автомобиль. В Челябинске аналогичный экземпляр предлагается за 3 490 000 рублей, что на 40 тысяч больше. Также есть возможность сэкономить: компании из Екатеринбурга и Казани предлагают доставку кроссовера из Китая по цене от 2 950 000 рублей.

Покупателям доступны три цветовых варианта кузова: серый, белый и черный.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:BYD
Количество просмотров 26
26.07.2025 
Фото:BYD
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