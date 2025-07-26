Неубиваемый мотор и классический автомат — прекрасная иномарка за полмиллиона

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Ford Focus с пробегом

Все помнят времена, когда за 500 тысяч рублей можно было купить новый Фокус или Солярис из салона.

Однако сегодня с такой суммой можно рассчитывать только на вторичный рынок, причем выбирать придется очень тщательно, особенно если вы хотите купить иномарку. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов доказал, что не все так плохо, и на вторичке можно найти действительно добротный автомобиль за полмиллиона рублей. Например, очень популярный Ford Focus второго поколения.

Ford Focus

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Ford Focus второго поколения даже в возрасте остается популярным. За пол миллиона можно найти рестайлинговый Focus второго поколения 2009-2010 годов выпуска. Как и Гранта, он встречается со всеми типами кузова. Есть седан, хэтчбек и универсал.

Чаще всего встречаются экземпляры с бензиновыми атмосферными двигателями. Базовый мотор 1.6 почти не имеет слабых мест, кроме необходимости каждые 80-90 тысяч км менять ремень ГРМ.

У старших моторов объемом 1,8 и 2 литра есть проблемы с плавающими оборотами холостого хода. В большинстве случаев это лечится чисткой дроссельного узла.

В качестве автоматической коробки на втором Фокусе использовалась старая четырехступенчатая гидромеханика. Коробка получилась исключительно надежной.

У механической коробки есть нюансы. С двигателями 1.6 и 1.8 ставилась коробка IB5. И если в паре с базовым мотором проблем с ней нет, то вместе с более мощным двигателем (125 л.с.) наблюдался быстрый износ подшипников дифференциала. В паре с двухлитровым двигателем ставилась более выносливая коробка МТХ75.

Интерьер Ford Focus

О том, какие еще варианты можно найти в пределах полумиллиона рублей, рассказано в нашем новом материале.