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Неубиваемый мотор и классический автомат — прекрасная иномарка за полмиллиона

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Ford Focus с пробегом

Все помнят времена, когда за 500 тысяч рублей можно было купить новый Фокус или Солярис из салона.

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Однако сегодня с такой суммой можно рассчитывать только на вторичный рынок, причем выбирать придется очень тщательно, особенно если вы хотите купить иномарку. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов доказал, что не все так плохо, и на вторичке можно найти действительно добротный автомобиль за полмиллиона рублей. Например, очень популярный Ford Focus второго поколения.

Ford Focus
Ford Focus

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Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Ford Focus второго поколения даже в возрасте остается популярным. За пол миллиона можно найти рестайлинговый Focus второго поколения 2009-2010 годов выпуска. Как и Гранта, он встречается со всеми типами кузова. Есть седан, хэтчбек и универсал.

Чаще всего встречаются экземпляры с бензиновыми атмосферными двигателями. Базовый мотор 1.6 почти не имеет слабых мест, кроме необходимости каждые 80-90 тысяч км менять ремень ГРМ.

У старших моторов объемом 1,8 и 2 литра есть проблемы с плавающими оборотами холостого хода. В большинстве случаев это лечится чисткой дроссельного узла.

В качестве автоматической коробки на втором Фокусе использовалась старая четырехступенчатая гидромеханика. Коробка получилась исключительно надежной.

У механической коробки есть нюансы. С двигателями 1.6 и 1.8 ставилась коробка IB5. И если в паре с базовым мотором проблем с ней нет, то вместе с более мощным двигателем (125 л.с.) наблюдался быстрый износ подшипников дифференциала. В паре с двухлитровым двигателем ставилась более выносливая коробка МТХ75.

Интерьер Ford Focus
  • О том, какие еще варианты можно найти в пределах полумиллиона рублей, рассказано в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Ford
26.07.2025 
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+36